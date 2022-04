Netflix verliest voor het eerst sinds 2011 abonnees

Streamingdienst Netflix heeft in de eerste drie maanden van het jaar wereldwijd 200.000 abonnees verloren in vergelijking met eind 2021. Het was de eerste keer sinds 2011 dat Netflix gebruikers verloor. Het aandeel verloor nabeurs meer dan 24 procent.

De streamingdienst had 2,5 miljoen nieuwe gebruikers verwacht, maar in de plaats daarvan verloor de dienst abonnees. Het totale aantal abonnees ligt nu op 221,64 miljoen. De markt had na de stijging van abonnees door corona een correctie verwacht, maar die werd groter dan gedacht.

Netflix wijt de daling vooral aan de moeilijkheden om in alle regio’s ter wereld nieuwe gebruikers te ronselen, maar ook aan het feit dat de dienst niet meer beschikbaar is in Rusland.

“De stopzetting van de dienst in Rusland en de geleidelijke afname van Russische betalende abonnees resulteerde in een nettoverlies van 700.000 abonnementen. Zonder die impact hadden we 500.000 nieuwe abonnees gehad”, aldus het bedrijf in zijn kwartaalresultaten. Netflix verwacht in het tweede kwartaal nog eens 2 miljoen gebruikers te verliezen.

“Door het dalende aantal abonnees en zwakke groeivooruitzichten zal Netflix meer moeten vertrouwen op secundaire diensten, zoals videogames en afgeleide producten om zijn inkomsten te doen stijgen”, aldus analist van eMarketer Ross Benes.

Netflix boekte in het eerste trimester een omzet van 7,9 miljard dollar, bijna 10 procent meer dan een jaar eerder, vooral door de stijging van het aantal abonnees op jaarbasis (+6,7 procent) en de stijging van de tarieven. De nettowinst ligt met 1,6 miljard dollar wel lager dan in het eerste semester vorig jaar (1,7 miljard).

Ook Disney en Spotify verliezen

Niet alleen het aandeel van Netflix leed onder het slechte nieuws. Ook de streamingdienst Roku (-8,3 procent) en Walt Disney Co (Disney+, -5,3 procent) verloren op de beurs, net als mediabedrijven Warner Bros Discovery Inc., Paramount Global en Spotify Technology SA.