Chef-kok Seppe Nobels ontvangt Prijs van de Gelijkheid 2021

Curieus wil met de Prijs van de Gelijkheid het aanstekelijk engagement aanvuren van mensen die kiezen voor dialoog, die maatschappelijke pijnpunten durven duiden zonder in cynisme te vervallen en iets wezenlijks veranderen in hun buurt of in het publieke debat.

De jury, bestaande uit de vorige winnaars wijlen Reinhilde Decleir, Ish AIt Hamou, Mohamed El Bachiri, Palestinian Circus School, Saskia Van Nieuwenhove en City Pirates, koos voor Seppe Nobels om zijn engagement in het licht te zetten. Vorig jaar trok hij de deur van zijn restaurant ‘Graanmarkt 13’ dicht om meer aan de maatschappij te sleutelen.

Als kok vertaalt dat engagement zich in ‘Instroom Academy’, waar hij vluchtelingen uit de hele wereld begeleid om hun culinair erfgoed voor te stellen. In ‘Restaurant misverstand’ gingen acht personen met jongdementie de uitdaging aan om ondanks hun haperende geheugen een restaurant te runnen.

Op de shortlist stonden verder topdokter Stephanie De Maesschalck, de huisdokter die zich ook tijdens coronacrisis inzet voor de zwakkeren in onze samenleving, en Tijs Vanneste, die in zijn tv-programma ‘De kemping’ kansen geeft aan tien mensen die moeilijk aan vast werk geraken.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 23 april om 10.30 uur in de Blauwe Zaal van Stormkop, Droogdokkenweg 4 te 2000 Antwerpen.