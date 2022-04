Dode en gewonden bij aanslag op bus met cipiers in Turkije

Bij een bomaanslag op een bus die cipiers vervoerde in de noordwestelijke Turkse industriestad Bursa zijn een dode en vier gewonden gevallen, zo melden de Turkse autoriteiten woensdag.

De bom was onder een elektriciteitspaal aan de kant van de weg geplaatst. Hij ontplofte toen de bus voorbijreed, zei Yakup Canbolat, gouverneur van Bursa, aan de zender NTV. De bus vervoerde ongeveer 30 gevangenisbewakers.

De aanval is niet opgeëist. De daders zijn nog voortvluchtig.

Turkije heeft in 2016 te lijden gehad onder een golf van aanslagen, opgeëist door de jihadistische groepering Islamitische Staat en de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), een organisatie die door Ankara en zijn westerse bondgenoten als “terroristisch” wordt beschouwd.

De aanval komt op een moment dat Turkije een lucht- en grondoffensief heeft gelanceerd tegen de PKK, die bases en trainingskampen heeft in Noord-Irak.

Bursa, de voormalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk vóór Constantinopel, is bekend om zijn zijden stoffen en is de thuisbasis van een van de belangrijkste industriële zones van Turkije, met name voor de auto- en textielindustrie.