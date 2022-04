ZO ZIT DAT. Wie zijn de Franse presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen?

Wie is Emmanuel Macron? — © Het Nieuwsblad | Nick Busschots, Sebastiaan Smets

Marine Le Pen (53) gaat vanavond in debat met Emmanuel Macron (44) in het traditionele televisiedebat voor de Franse verkiezingen. Wie zijn de twee overgebleven presidentskandidaten? We vroegen het aan Kristof Simoens, onze Frankrijkwatcher.