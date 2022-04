Advocaat ‘Hotel Rwanda’-baas heeft bewijs in handen: “Ontvoerd op bevel van president Kagame”

Sinds augustus 2020 zit Rusesabagina opgesloten in Rwanda, nadat hij ontvoerd werd naar het land. De 67-jarige was uitgenodigd naar Burundi, maar in werkelijkheid ging het om een list om hem in Rwanda te krijgen: met een privéjet werd hij van Dubai naar Kigali overgevlogen.

Tegen deze uitvoering werd klacht ingediend in Brussel en in de Verenigde Staten. Een Brusselse onderzoeksrechter ging naar Athene, de zetel van de luchtvaartmaatschappij, en trof er een factuur voor een privévlucht van Athene naar Dubai, van Dubai naar Kigali en tot slot van Kigali terug naar Athene, en dat tegelijkertijd met Rusesabagina’s ontvoering. Via het Amerikaanse onderzoek kon Lurquin de hand leggen op deze factuur.

De factuur, ter waarde van 120.000 euro, werd verstuurd naar het adres van het Rwandese presidentschap in Kigali, en dat is voor Lurquin een bewijs voor betrokkenheid op het hoogste niveau.

Eerder deze maand heeft het Rwandese hof van beroep Rusesabagina’s veroordeling tot 25 jaar cel voor terrorisme bevestigd. Rusesabagina, die bekend staat als een virulente tegenstander van Kagame, werd in september in eerste aanleg veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor het “oprichten van en behoren tot” het Nationaal Bevrijdingsfront (FLN), een gewapende groepering die beschuldigd wordt van het uitvoeren van dodelijke aanvallen in Rwanda in 2018 en 2019.

Zijn entourage beklemtoonde woensdag dat Rusesabagina geen eerlijk proces kreeg. Ook minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès sprak zich na de veroordeling in gelijkaardige termen uit.

De nieuwe onthullingen komen een week nadat het Verenigd Koninkrijk bekendmaakte dat het asielzoekers naar Rwanda wil sturen. “Mensen die proberen om de wachtrij te ontlopen of die ons systeem misbruiken, zullen zich niet automatisch in ons land kunnen vestigen maar zullen op een humane en snelle manier worden teruggestuurd naar een veilig derde land of hun land van herkomst”, aldus premier Boris Johnson. Hij meent dat het plan het verdienmodel van de mensensmokkelaars ondergraven.

Al snel kwam er felle kritiek van ngo’s, die onder meer wijzen op de dubieuze mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land. Volgens Johnson is Rwanda “een van de veiligste landen ter wereld, dat internationaal erkend wordt om zijn staat van dienst bij de opvang en integratie van migranten”.