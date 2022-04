“Europese Centrale Bank kan ten vroegste vanaf juli rente verhogen”

De Europese Centrale Bank (ECB) zou ten vroegste vanaf juli de rente kunnen verhogen, verklaarde Martins Kazaks, de bankgouverneur van Letland, woensdag in een interview met het financiële persagentschap Bloomberg. Hij wijst op het “significante” inflatierisico, waardoor het monetaire beleid moet verstrakken later dit jaar. Het zou dan om de eerste renteverhoging in de eurozone in meer dan tien jaar gaan.

De depositorente - dat is de rente die banken moeten betalen om geld bij de ECB te parkeren - staat momenteel op -0,5 procent en volgens Kazaks is de kans groot dat die tegen het einde van het jaar op nul staat. “Ik zou er geen weddenschappen over betwisten”, wordt hij door het Bloomberg geciteerd.

“Een renteverhoging in juli is mogelijk, en ik heb geen reden om de marktprijzen voor de tweede jaarhelft te betwisten”, klonk het. “We zitten op een solide weg naar normalisering, waarbij we stap voor stap naar nul en daarboven gaan.”

De inflatie in de eurozone staat op een record van 7,5 procent en er zijn nog geen tekenen dat die afvlakt. Dit verhoogt de druk op de Europese Centrale Bank om haar soepele monetair beleid te verstrakken. De ECB streeft naar een inflatie van net onder de 2 procent. Volgens Bloomberg wordt de kans op een renteverhoging in juli op meer dan 50 procent geraamd. Daarna zou de rente verder verhoogd worden in september en in december. Al zorgt de oorlog in Oekraïne wel nog voor hoofdbrekens, want die weegt op de economische groei.

“Gradueel betekent niet traag”, zei de gouverneur van de nationale bank van Letland over het ECB-beleid. “Het betekent vooral dat je controleert of de genomen maatregelen passend zijn.” Volgens Kazaks lijken renteverhogingen met 25 basispunten “het meest geschikt”, al kan er over grotere stappen gediscussieerd worden afhankelijk van de economische cijfers.

Op de ECB-vergadering van begin juni staat al het stopzetten van het opkoopprogramma van obligaties op de agenda. “We hebben geen belangrijke elementen van stress in de financiële markten gezien, waardoor ik denk dat het beëindigen van QE (quantitative easing of het massaal opkopen van effecten, red.) in het derde kwartaal mogelijk en gepast zou zijn”, verklaarde Kazaks. “Of het al zal gebeuren tegen einde juni, moeten we nog discussiëren wanneer we de nieuwe vooruitzichten krijgen.” Als mogelijke risico’s voor de economische vooruitzichten verwees hij naar een nieuwe opstoot van de coronapandemie, de verstoring van de toeleveringsketens en de oorlog in Oekraïne.