Belgische IS-beul veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf

De 47-jarige Luikenaar Fayçal Ghelam is woensdag door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor deelname als leider aan de activiteiten van een terroristische groepering. De man speelde een leidende rol bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij werd onder meer beschuldigd van het uitvoeren van de zwaarste straffen, zoals onthoofdingen.

Naast een boete van 40.000 euro is hij voor 20 jaar uit zijn rechten ontzet en sprak de rechtbank de ontzetting van de Belgische nationaliteit uit.

Fayçal Ghelam werd door het federaal parket omschreven als een terrorist van het eerste uur. De beklaagde van Algerijnse origine kwam in de jaren 90 in België aan en radicaliseerde in 2010 met als referentie Osama bin Laden. In 2012 nam hij zijn twaalfjarige dochter mee naar Egypte om er terroristische gevechtstrainingen te volgen. Nadien sloot hij in Syrië aan bij IS.

Volgens het federaal parket en inlichtingen van de Staatsveiligheid werd hij al vroeg uit de strijd teruggetrokken om een centrale rol in de organisatie te krijgen. Nadat IS op 24 juni 2014 het kalifaat had uitgeroepen, oefende hij vanaf juli 2014 de functies uit van politieagent van de rechtbanken en tribunalen van de terroristische organisatie. Zijn taak was het uitvoeren van de zwaarste straffen, zoals onthoofdingen, of het uitvoeren van ondervragingen.

De man had ook een belangrijk netwerk van kennissen en zijn vertrek was vanuit België gefinancierd. Hij werd ontvangen door emirs van de Islamitische Staat en zijn zwager was directeur van een wapenfabriek.