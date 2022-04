“Ik heb al genoeg speelgoed” en dus geeft jarige Nand (5) zijn cadeautjes aan Oekraïense vluchtelingen

Nand Van Nylen, uit Boortmeerbeek, gaat naar school in VBS De Wieltjes in Haacht. Op 22 april wordt hij 5 jaar, een dag waarop hij normaal gezien veel cadeautjes van zijn familie krijgt. Maar dit jaar zal het anders zijn. Zo wilde hij dit jaar geen cadeautjes voor zichzelf, maar wel voor de Oekraïense kindjes die sinds kort in Haacht verblijven. Hoewel Nand nog klein is, is hij toch erg aangegrepen door wat die kindjes allemaal meemaken, vertellen zijn ouders Tine en Koen. “En zelf heeft hij al zoveel speelgoed, vond hij.” (Lees verder onder de foto)

Nand en zijn ouders Tine en Koen hadden veel cadeautjes meegebracht. — © cjt

Via de sociale dienst van Haacht kwamen de ouders van Nand de leeftijden en het geslacht van de kinderen te weten en maakten ze een verlanglijstje. Tal van familieleden van Nand die anders een cadeautje voor hem zouden kopen, konden nu iets kiezen uit die lijst. Op die manier krijgen een 13-tal Oekraïense kinderen tussen 1 en 15 jaar geschenken.

Feest voor iedereen

Dinsdagavond mocht Nand al verschillende van die geschenkjes aan enkele Oekraïense kindjes uitdelen. Dit gebeurde heel officieel in het gemeentehuis van Haacht, waar burgemeester Steven Swiggers en kinderburgemeester Tuur Briké gezorgd hadden voor aardbeientaart en lekkere drankjes. Want een feest was het voor iedereen. Ook de kinderburgemeester Tuur Briké had enkele cadeautjes en knuffels mee.