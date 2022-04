Communicatie met kerncentrale Tsjernobyl hersteld, zegt Internationaal Atoomagentschap

De rechtstreekse communicatie tussen de kerncentrale van Tsjernobyl en de nationale regulator is hersteld. Dat heeft Oekraïne gemeld aan het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), meer dan een maand nadat het contact verbroken werd toen de Russische troepen de controle over de site overnamen.

Algemeen directeur van het IAEA Rafael Grossi spreekt in een persbericht over “een nieuwe belangrijke stap” in het proces om de controle van regulator SNRIU over de site van de ramp van 1986 te herstellen, waar vandaag verschillende opslagfaciliteiten voor radioactief afval gevestigd zijn.

Russische troepen namen de kerncentrale in kort na de start van de inval in Oekraïne op 24 februari en trokken zich pas op 31 maart weer terug. Oekraïne bracht IAEA op 10 maart op de hoogte dat het het contact met de site verloren was. De regulator bleef wel in contact met personeel van de centrale dat niet ter plaatse is.

“Dit was duidelijk geen houdbare situatie en het is zeer goed nieuws dat de regulator indien nodig de centrale weer rechtstreeks kan bereiken”, aldus Grossi.

De directeur plant later deze maand een missie met IAEA-experts naar de site, om de nucleaire veiligheid en radiologische situatie te onderzoeken. Ze moeten ook vitale apparatuur leveren en de monitoringssystemen van het agentschap herstellen.