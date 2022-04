Vijf mensen die in 2019 aanslag planden in Parijs naar assisen verwezen

Vijf mensen zijn in Frankrijk naar het assisenhof verwezen omdat ze in 2019 een jihadistische aanslag zouden gepland hebben op het Elysée in Parijs. Dat werd dinsdag vernomen bij een bron dichtbij het onderzoek.

De vijf worden verwezen naar “het assisenhof voor minderjarigen die speciaal is samengesteld voor terroristische bendevorming met het oog op het voorbereiden van misdrijven met persoonlijke letsels als doel”, aldus de bron. Een van hen is ook doorverwezen omdat hij een terroristisch misdrijf niet gemeld heeft.

Een zesde verdachte in het dossier, die op het moment van de feiten jonger was dan 16 jaar, werd vorig jaar door de jeugdrechtbank al veroordeeld tot een celstraf, deels met uitstel.

Het onderzoek draait volgens AFP rond de 42-jarige Alexandre B., die verdacht wordt van het organiseren van een terreurdaad tegen de Franse veiligheidsdiensten. Hij plaatste volgens het dossier geregeld berichten over Islamitische Staat op sociale media, in het bijzonder op Telegram. Het ging onder meer om “propagandavideo’s van IS waarin executies en onthoofdingen worden getoond”.

Uit het onderzoek blijkt dat een plan op poten werd gezet om gewelddaden te plegen bij het Elysée, met veiligheidsagenten en eventueel burgers als doelwit.

Alexandre B. en een andere beschudldigde, Karim B. werden opgepakt nadat een agent infiltreerde in een Telegram-groep en de twee voorstelde om kalasjnikovs uit te testen in een appartement in Parijs.

Volgens Alexandre B. en een derde beschuldigde, Mohamed C., was de groep nooit tot de feiten overgegaan. Karim B. pleitte wel schuldig. Volgens de advocaat van Alexandre B. zijn de autoriteiten in het onderzoek hun boekje te buiten gegaan.

In 2019 schreef Le Parisien dat ook een 17-jarige werd opgepakt in het dossier. Dat kan verklaren waarom de zaak verschijnt voor het assisenhof voor minderjarigen, dat bevoegd is voor het berechten van minderjarigen ouder dan 16 jaar.