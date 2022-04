Netflix wil delen van abonnement duurder maken: “We werken er superhard aan”

Netflix wil het delen van een abonnement tussen verschillende gebruikers duurder maken. Dat heeft operationeel directeur Greg Peters aangekondigd, in de nasleep van het nieuws dat de streamingdienst voor het eerst in tien jaar klanten verliest.

Het delen van een Netflix-paswoord door verschillende huishoudens, gebeurt volgens het bedrijf door maar liefst 100 miljoen gezinnen ter wereld. Die praktijk zou duurder gemaakt worden. Er loopt daarover al een test in een aantal Latijns-Amerikaanse landen, waarbij accounts die betrapt worden meer moeten betalen. Daarnaast zou Netflix de volgende jaren ook een goedkoper aanbod lanceren, gefinancierd met advertenties, een model dat al door concurrenten Hulu en Disney+ wordt toegepast.

Voormalig Netflix-CEO Reed Hastings zei in het verleden dat het bedrijf “met die praktijk (het delen van paswoorden, red.) moest leren leven”, dat het delen van een paswoord tussen familieleden “legitiem” is, en dat die praktijk waarschijnlijk heeft bijgedragen tot de snelle groei van het bedrijf. Maar dinsdag zei Hastings dat het delen van een paswoord ervoor zorgt dat het moeilijk is om nieuwe klanten aan te trekken. “Toen we snel groeiden, was paswoorddelen geen prioriteit. Maar nu werken we er superhard aan”, zei hij tegen aandeelhouders.

Volgens analist Dominic Sunnebo zou het plan ook in het gezicht van Netflix kunnen ontploffen. “Zelfs maar een klein deel van die 100 miljoen gezinnen omzetten in betalende klanten is geen makkelijke taak. Zeker nu consumenten massaal op zoek zijn naar manieren om geld te besparen. Als Netflix haar plannen te snel en te agressief uitvoert, riskeert het mogelijke klanten tegen zich in het harnas te jagen.”

Klantenvlucht

De beslissing van Netflix komt er nadat werd bekendgemaakt dat ongeveer 200.000 mensen hun abonnement bij het bedrijf hadden opgezegd in de eerste drie maanden van 2022. De streamingdienst wijst als verklaring naar de verhoogde competitie op de streamingmarkt, naar de prijsverhoging in sommige landen, en naar de beslissing om de Russische markt te verlaten als gevolg van de inval in Oekraïne.

Netflix waarschuwde haar aandeelhouders dinsdag dan ook dat naar verwachting zo’n 2 miljoen klanten hun abonnement waarschijnlijk zullen opzeggen in de volgende drie maanden. “Onze inkomstengroei is aanzienlijk vertraagd”, klonk het dinsdag bij de publicatie van de kwartaalresultaten.

Netflix keek woensdag alvast aan tegen een verlies van 42 miljard dollar (ruim 38 miljard euro) aan beurswaarde. Het aandeel stond voor het openen van de beurs al ruim 27 procent lager. Tegenover begin dit jaar verloor het aandeel zelfs al 58 procent van zijn waarde, het is daarmee het slechtst presterende aandeel uit de Amerikaanse beursindexen S&P 500 en Nasdaq 100.