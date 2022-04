In Plopsaland De Panne kunnen bezoekers dit seizoen genieten van de gloednieuwe Ride to Happiness. “We investeren constant, wat leidt tot een jaarlijkse lichte verhoging van de ticketprijzen.” — © Thijs Pattyn

Het pretparkseizoen is de tweede week van de paasvakantie met een stralend zonnetje uit de startblokken geschoten, al moeten bezoekers wel opnieuw dieper in de buidel tasten. Een gezin met twee kinderen is nu gemiddeld 147 euro kwijt voor een dagje uit, en dat is een pak meer dan drie jaar geleden. Overal forse prijsstijgingen, al is er één uitzondering.