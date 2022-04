Vlaamse regering: “Uitspraak Raad van State over Oosterweel kan heel grote gevolgen hebben voor andere werven”

De Vlaamse regering vreest dat het arrest van de Raad van State over de Oosterweelverbinding erg grote gevolgen kan hebben, niet alleen voor het Oosterweelproject maar ook voor veel andere infrastructuurwerken in Vlaanderen. Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kan de impact “immens” zijn en ook volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat het arrest “zeer, zeer ver”. De Vlaamse regering wil de impact op de Oosterweelwerf – de Werf van de Eeuw – zelf zo veel mogelijk beperken.

Een arrest van de Raad van State legde dinsdag een nieuwe bom onder het Oosterweeldossier. Voor de tweede keer op korte tijd schorste de Raad van State de technische verslagen van het grondverzet van de Oosterweelwerken. De uitspraak legt de werken opnieuw (gedeeltelijk) stil.

Tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement kregen ministers Demir en Peeters vragen over de impact van het arrest. Die impact kan volgens de ministers erg groot zijn. Vooral het feit dat de Raad van State zegt dat de uitgegraven grond moet behandeld worden als afval, kan “vergaande gevolgen hebben”. “Dat zou betekenen dat er geen enkel grondverzet kan gebeuren met gronden waar de bodemsaneringsnormen overschreden worden”, aldus minister Demir. “De impact kan immens zijn, niet alleen voor de Oosterweelwerf, maar voor alle infrastructuurwerken in Vlaanderen”, vulde minister Peeters aan.

Volgens Demir en Peeters gaat de Vlaamse regering de komende dagen op zoek naar een oplossing. Het blijft volgens de Vlaamse ministers wel de bedoeling de Oosterweelwerken zo snel mogelijk te hervatten. Volgens minister Peeters kan er op de werf nog voor “zes tot acht weken” verdergewerkt worden, maar valt het dan stil. “We moeten dus snel tot een oplossing komen”, aldus Peeters.