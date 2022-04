Zes maanden rijverbod, grootste deel met uitstel, voor bekende advocaat: “Hij moet lezing geven aan jongeren over gevaren van alcohol achter het stuur”

De bekende Limburgse strafpleiter Bert Vanmechelen (42) krijgt 6 maanden rijverbod, waarvan het grootste deel met uitstel. De politie betrapte hem vorig jaar op rijden onder invloed en openbare dronkenschap. Vanmechelen zal ook een lezing geven aan jongeren over de gevaren van alcohol in het verkeer. “Zo komt er toch iets positiefs uit dit verhaal”, zegt zijn advocaat Frédéric Thiebaut.

De feiten dateren van eind april 2021. Bert Vanmechelen (42) stond toen Ashley Van de Velde bij voor het hof van assisen in Antwerpen voor de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts. In de loop van het proces werd hij ’s nachts tegengehouden door de politie omdat hij de avondklok overtrad en nogal ‘sportief’ reed.

Vanmechelen bleek geïntoxiceerd. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en de Limburgse strafrechtadvocaat – ook bekend uit het Play4-programma Justice For All – moest te voet verder. Een politieploeg die hem nog wat in het oog bleef houden, zag hoe hij na wat twijfelen toch in zijn auto stapte en wegreed. Vanmechelen botste dan nog tegen een geparkeerde wagen. Hij werd uiteindelijk gearresteerd wegens openbare dronkenschap en bracht de nacht door in de cel.

Alcoholslot

Het parket vorderde twee straffen omdat Vanmechelen na de eerste politietussenkomst opnieuw in de fout ging. In totaal eiste het Openbaar Ministerie een boete van 4.800 euro, een rijverbod van vier maanden, het opnieuw afleggen van de psychologische en medische proeven en een alcoholslot voor een periode van twee jaar.

De advocaat van Vanmechelen, Frédéric Thiebaut, vroeg de rechtbank om mild te zijn met het rijverbod en om geen alcoholslot en nieuwe proeven te verplichten. “Zo’n alcoholslot en proeven gaan gepaard met een hele administratieve rompslomp. Bovendien rijdt hij met meer dan één voertuig.”

Thiebaut vroeg ook om zijn cliënt vrij te spreken van de openbare dronkenschap omdat die niet boven alle twijfel bewezen was. “Dat hij na die eerste analyse toch nog in de auto is gestapt, was omdat hij zijn dossiers absoluut niet in de auto wilde laten”, pleitte Thiebaut.

Lezing aan jongeren

De rechter volgde de advocaat in zijn pleidooi. Het uiteindelijke oordeel: 6 maanden rijverbod, waarvan wel 5 maanden met uitstel. Verder krijgt Vanmechelen een boete van 8.000 euro, maar ook daarvan is het meeste, namelijk 7.200 euro, voorwaardelijk. Hij moet geen psychologische en medische proeven opnieuw doen en krijgt ook geen alcoholslot opgelegd, zoals het parket had voorgesteld.

Tot slot stelde de rechter dat Vanmechelen een lezing moet geven aan jongeren over de gevaren van rijden onder invloed. “Over het algemeen zijn we tevreden met de uitspraak van de rechter”, zegt advocaat Frédéric Thiebaut. “We hebben zelf voorgesteld om deze lezing te geven. Zo komt er toch iets positiefs uit dit verhaal.”