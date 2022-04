Minister-president van Catalonië dreigt Spaanse regering niet meer te steunen wegens spionageaffaire

De Catalaanse minister-president Pere Aragonès heeft ermee gedreigd de centrale regering in Madrid van premier Pedro Sánchez geen parlementaire steun meer te geven vanwege de spionageaffaire. Als niemand de verantwoordelijkheid neemt voor het bespieden van de telefoons van tientallen Catalaanse politici en hun entourage, wordt het “heel moeilijk de parlementaire stabiliteit van de regering in stand te houden”, zei Aragonès woensdag aan radiozender RAC1.

De linkse minderheidsregering van Sánchez is in het parlement in Madrid op de stemmen van de separatistische partij ERC van Aragonès aangewezen. De Catalaan eist een intern onderzoek “onder onafhankelijk toezicht” dat opheldert wie de opdracht gaf tot de spionageactie. Catalanen verdenken de Spaanse geheime dienst CNI.

Volgens een onderzoek van de Canadese groep Citizen Lab dat maandag in het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker verscheen, werden meer dan 60 vooraanstaande Catalaanse separatisten en soms ook hun medewerkers en familie systematisch in het oog gehouden. De mobiele telefoons van de politici, advocaten en activisten werden tussen 2017 en 2020 met behulp van de spyware Pegasus van de Israëlische firma NSO gehackt en afgeluisterd.

NSO heeft herhaaldelijk gezegd dat het bedrijf de spionagesoftware enkel aan regeringsorganisaties verkocht. De woordvoerster van de Spaanse regering, Isabel Rodríguez, zei dinsdag dat de regering “niets te verbergen” had. Aangezien het om een aangelegenheid van nationale veiligheid gaat, kon ze echter geen details geven. Maar zonder een bevel van een rechter worden in Spanje geen gesprekken afgeluisterd, voegde ze eraan toe.