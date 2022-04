AA Gent haalt 19-jarige verdediger Loris Henry weg bij Moeskroen

AA Gent heeft de 19-jarige verdediger Loris Henry aangetrokken. Hij komt over van 1B-club Moeskroen en gaat bij de Buffalo’s in eerste instantie aan de slag bij de beloften, zo bevestigt de bekerwinnaar woensdag.

“Henry is een jonge Belg die zich het best in zijn sas voelt als centrale verdediger. Met zijn 1m90 heeft hij zijn gestalte mee”, legt Gent uit. “Loris komt ons beloftenteam versterken met als doel op termijn door te groeien naar de A-kern.”

Henry haalde dit seizoen een paar keer de selectie van Moeskroen maar verzamelde (nog) geen speelminuten voor de Henegouwers.