Queen Elizabeth krijgt haar eigen Barbiepop

Naar aanleiding van haar 96ste verjaardag en haar platina jubileum komt speelgoedbedrijf Mattel met een barbiepop van de Britse koningin Elizabeth. De pop is geïnspireerd op een van haar meest iconische looks, schrijft het tijdschrift People.

De barbiepop draagt een elegante ivoorkleurige jurk met een blauwe sjerp en onderscheidingen. Haar koninklijke outfit wordt afgemaakt met een tiara, gebaseerd op degene die Queen Elizabeth droeg tijdens haar bruiloft met prins Philip.

Professor Kate Williams, historicus en auteur van het boek ‘Our Queen Elizabeth’, vindt de Barbiepop een mooi gebaar. “Queen Elizabeths heerschappij is er één met een buitengewone impact. Ze heeft een positie die maar weinig vrouwen hebben. Ze is de langs regerende Britse monarch en de eerste die een platina jubileum bereikt. De Queen heeft zichzelf altijd toegewijd aan haar dienst en plicht en heeft de wereld zien veranderen. Nu Hare Majesteit straks haar jubileum viert, is het geweldig om te zien hoe een iconisch merk als Barbie belangrijke historische vrouwelijke figuren neerzet als leiders, makers en pioniers voor nieuwe generaties.”

De pop van koningin Elizabeth zal 75 dollar (zo’n 70 euro) kosten, en is vanaf donderdag te koop.