Russische oligarch Tinkov bespot leger van Poetin: “90 procent van de Russen is tegen deze oorlog”

In een Instagrampost heeft Oleg Tinkov de “slachtpartij” van Moskou in Oekraïne aan de kaak gesteld en het Westen opgeroepen om te helpen een einde te maken aan “deze krankzinnige oorlog”.

Volgens de Russische magnaat, oprichter van een bank die zijn naam draagt, hebben Russische generaals inmiddels erkend dat ze over een ‘shitleger’ beschikken. “Hoe kan het ook anders in een land vol rivaliteit, vriendjespolitiek en vluchtgedrag”, aldus Tinkov. “90% van de Russen is tegen deze oorlog. Dat wil zeggen dat tien procent van het land uit idioten bestaat. Onschuldige mensen en soldaten sterven. Ik zie geen enkele voordeel aan deze krankzinnige oorlog! ”

De mening van Tinkov kan serieuze gevolgen hebben. De Russische autoriteiten proberen namelijk afwijkende meningen over de invasie in Oekraïne in de kiem te smoren door gevangenisstraffen tot 15 jaar op te leggen voor het publiceren van wat het Kremlin “nepnieuws” over het leger noemt.