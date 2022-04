Zo zwaar dat mensen 1.000 jaar lang niet meer naar de kust durfden: wetenschappers vinden bewijs voor grootste aardbeving ooit

Er werd altijd gedacht dat de grootste aardbeving ooit geregistreerd werd in Valdivia in 1960 ten zuiden van Chili. Die had een kracht van 9.4 tot 9.6 op de schaal van Richter. 6.000 mensen kwamen om en tsunami’s raasden over de Stille Oceaan. Maar uit onderzoek, gepubliceerd in Scienses Advances, blijkt dat er een nog grotere aardbeving is geweest in het verleden.

De aardbeving trof zo’n 3.900 jaar geleden een regio die we vandaag kennen als het noorden van Chili. Een tektonische plaats tilde toen de kustlijn op. Wat daarop volgde was een tsunami die zo krachtig was dat er golven van zo’n twintig meter hoog ontstonden. Die golven reisden vervolgens helemaal richting Nieuw-Zeeland waar het keien zo groot als auto’s landinwaarts slingerde.

1.000 jaar lang niet meer naar de kust

Beide aardbevingen worden omschreven als ‘megathrust’ of ‘mega-aardbevingen’, de krachtigste aardbevingen ter wereld. Die treden op wanneer een van de tektonische platen van de aarde onder de andere wordt gedrukt. De twee platen komen zo vast te zitten, maar de krachten die voor de beving zorgen, blijven toenemen. Er is dan zoveel spanning dat er een gigantische scheur ontstaat op de plek waar de platen elkaar raken. Hierdoor ontstaat een gigantische breuk wat ervoor zorgt dat er energie vrijkomt met verwoestende seismische golven tot gevolg.

“We hebben bewijs gevonden van marine sedimenten en veel dieren die rustig in de zee zouden geleefd hebben voor ze landinwaarts werden geslingerd”, zei co-auteur van de studie James Goff, geoloog aan de universiteit van Southampton in Engeland. “We vonden ze ook allemaal heel hoog en een heel eind landinwaarts, dus het kan niet door een storm zijn dat ze daar beland zijn”.

Ook de oude stenen structuren die konden worden opgegraven zijn volgens de archeologen het bewijs voor de mega-aardbeving. “De lokale populatie bleef met niets achter. En onze opgravingen tonen aan dat het een sociale omwenteling heeft plaatsgevonden achteraf. Door de tsunami’s trokken de mensen landinwaarts en duurde het meer dan 1.000 jaar voor de mensen terugkeerden om weer aan de kust te wonen. Dat is verbazingwekkend aangezien de mensen toen erfg afhankelijk waren van de zee voor voedsel”, klinkt het nog.