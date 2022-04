Koningin Mathilde test positief op corona

De 49-jarige Mathilde moet door de besmetting haar publieke activiteiten deze week uitstellen. Normaal zou ze donderdag de eerste Baillet Latour Biomedical Award uitreiken in het Brusselse Paleis der Academiën.

In september vorig jaar moesten koning Filip en koningin Mathilde al eens in quarantaine na een bevestigd coronageval in de koninklijke familie. Het bleek toen om een van de jongste kinderen van het koningspaar te gaan.