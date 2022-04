Russisch oppositieleider Navalny vraagt Fransen om niet op Le Pen te stemmen: “Uitverkocht aan Poetin”

“Zonder enige aarzeling roep ik het Franse volk op om op 24 april op Emmanuel Macron te stemmen, maar ik wil me richten tot degenen die niet uitsluiten op Marine Le Pen te stemmen,” schreef de activist in een reeks tweets. Navalny, die sinds januari 2021 in Rusland gevangen zit, zei dat hij “geschokt” was door de lening van 9 miljoen euro die de voormalige Front National-partij van Le Pen in 2014 bij een Russische bank had afgesloten. “Dit is corruptie. En het is een uitverkoop van politieke invloed aan Poetin”, hekelde Navalny.

LEES OOK. Frankrijk maakt zich op voor cruciaal tv-debat, en één vraag ligt op ieders lippen: gaat Marine Le Pen opnieuw af als een gieter? (+)

Navalny, die wordt beschouwd als de belangrijkste tegenstander van Vladimir Poetin, is in 2020 in Rusland het slachtoffer geworden van een ernstige vergiftiging waarvoor hij het Kremlin verantwoordelijk houdt. Terug in Rusland werd Navalny gevangengenomen. Afgelopen maart werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens “fraude”. Zijn organisaties werden in 2021 verboden wegens “extremisme”.