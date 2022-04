Elektronicaketen Switch gaat verder zonder Apple maar met nieuwe naam

De elektronicawinkelketen Switch verandert het geweer van schouder. De 21 winkels gaan verder als Hubside.Store, gespecialiseerd in opgefriste tweedehandstoestellen. Het contract met Apple, waarvan Switch ‘premium reseller’ was, is stopgezet. Dat zegt vakbond BBTK.

De Franstalige omroep RTL Info meldde woensdag als eerste dat Switch uit het straatbeeld zou verdwijnen. Vakbondsman Bart Leybaert van de socialistische bond bevestigt dat de directie dat heeft meegedeeld. De directie zelf was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Switch was in opspraak gekomen door zijn omstreden verkooptechnieken. Consumentenorganisatie Test Aankoop kreeg er tientallen klachten over. Klanten zaten na de aankoop van een smartphone, tablet of computer met een verzekeringscontract opgezadeld dat ze eigenlijk niet wilden.

De klachten leidden tot inspecties van de financiële regulator FSMA in verschillende verkooppunten. De FSMA stelde inbreuken vast en verbood Switch om nog verzekeringen te verkopen. De keten deed uiteindelijk zelf afstand van zijn inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen.

De Franse eigenaar van Switch, verzekeraar SFAM, kiest nu voor een koerswijziging. Het contract met Apple is stopgezet, aldus Leybaert. Hoe dat is gegaan, is niet duidelijk. Volgens de vakbondsman verzekerde de directie wel dat er geen impact zou zijn op het personeel. Maar hij is wel ongerust over het lot van de technische dienst van Switch die Apple-toestellen herstelde.