Prins Harry oogst (alwéér) kritiek na uitspraken over familie in nieuw interview: “Dat risico heeft hij zelf genomen”

Een nieuw interview van de Britse prins Harry, dan staat het VK in rep en roer. Deze keer was het nieuwszender NBC die met de prins sprak. En een paar uitspraken over oma Queen Elizabeth – “Ik zorg ervoor dat ze omringd wordt door de juiste mensen” – en een ontwijkend antwoord op een vraag over zijn broer en vader, worden hem niet in dank afgenomen. “Maar dat is het risico dat hij zelf heeft genomen.”