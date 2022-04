Na anderhalf jaar bekent Vlaamse moeder alsnog gruwelmoord op buurvrouw Ichelle (29): “Het was heel moeilijk voor haar om dit op te biechten”

Na anderhalf jaar halsstarrig ontkennen heeft de Vlaamse Sandra Hellemans (46) nu toch onverwacht toegegeven dat zij alleen de gruwelijke moord op Ichelle van de Velde (29) uit Zeeland pleegde. Eerst vermoordde ze de jonge vrouw, nadien dumpte ze haar lichaam in stukken in het kanaal. De nabestaanden hopen nu vooral dat de plotse bekentenis een stap dichter bij de waarheid is.