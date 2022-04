Filipijnse kiescommissie maakt weg vrij voor kandidatuur van Ferdinand Marcos Jr

De kiescommissie op de Filipijnen heeft de weg vrijgemaakt voor Ferdinand Marcos Jr – bekend als ‘BongBong’ – om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Daarmee is een juridisch obstakel dat tot zijn uitsluiting had kunnen leiden, uit de weg geruimd.

De nationale verkiezingscommissie COMELEC zei dat er geen grond was voor een zaak tegen de voormalige senator. Marcos Jr is de zoon van de voormalige dictator Ferdinand Marcos en Imelda Marcos. Er werd hem verweten dat hij zijn inkomstenbelasting niet heeft aangegeven.

De presidentsverkiezingen vinden plaats op 9 mei. De 64-jarige BongBong heeft al een tijdje een voorsprong in de opiniepeilingen, maar Leni Robredo, de vicepresident van het land en presidentskandidaat voor de Liberale Partij, won de laatste weken terrein. Ze is de gezworen vijand van zowel Bongbong Marcos als president Duterte en staat nu als tweede in de peilingen. De partij van Duterte, die niet meer opkomt, heeft haar steun toegezegd aan Marcos.

Marcos zet zwaar in op sociale media en probeert zo de jongere kiezers te overtuigen. Volgens de verkiezingscommissie is 56 procent van de Filipijnen die geregistreerd zijn om te stemmen, geboren na de staat van beleg van vader Marcos, die het land regeerde van 1965 tot 1981. Onder Marcos waren martelingen, verkrachtingen, executies en de verduistering van overheidsgelden dagelijkse kost. In 2013 erkende de Filipijnse regering de misdaden begaan onder de staat van beleg, die vader Marcos in 1972 afkondigde. De regering kende 190 miljoen dollar aan schadevergoedingen toe aan meer dan 11.000 slachtoffers. In totaal hadden 75.000 mensen om een schadevergoeding gevraagd.