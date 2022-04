Omstreden lied zorgt voor valse noot tijdens bekerfinale KAA Gent: “Dit vinden we niet kunnen”

Omstreden lied is te horen in Paleis 12. — © Het Nieuwsblad

Tijdens het supportersfeest van de Buffalo’s in Paleis 12 klonk maandag één valse noot: iemand op het podium zette het omstreden lied ‘Alle boeren zijn homo’ in, waarna een deel van het publiek meezong. De man, die niet betrokken is bij KAA Gent, heeft zich intussen verontschuldigd.

Het lied ging een eigen leven leiden na een veelbesproken incident met toenmalig KAA Gent-speler Benito Raman in 2015. De spits, die nu bij Anderlecht speelt, zong het lied door de microfoon in de Ghelamco Arena, om de rivalen van Club Brugge te jennen. Het betekende het einde van zijn carrière bij KAA Gent, maar ging daarna een eigen leven leiden in de Belgische stadions.

Zo ook maandag in Paleis 12: iemand op het podium zong het door de microfoon, en het werd kort meegezongen door een deel van het publiek. De man werd echter gauw tot de orde geroepen en het gezang ging snel over in een ander lied. Op sociale media kwamen er verontwaardigde reacties.

KAA Gent verwerpt de gezangen met klem. “Dit soort homofobe gezangen kunnen niet”, zegt communicatiemanager Tom Vandenbulcke. “Het gaat lijnrecht in tegen alles waar de club voor staat. We willen een inclusieve, veilige plek zijn voor iedereen. Samen met onze supporters en de KAA Gent Foundation zetten we ons in tegen discriminatie en racisme.”

De persoon in kwestie was niet ingehuurd door KAA Gent en behoort niet tot de erkende sfeergroepen. Het is onduidelijk hoe de man op het podium is beland, maar de club heeft zijn identiteit intussen achterhaald. “Hij toonde meteen schuldinzicht en bood zijn oprechte excuses aan”, zegt Vandenbulcke. “Dat praat uiteraard niet goed wat er gebeurd is. Dit schaadt ons als club en is een valse noot in een dag waar we met veel trots op terugblikken.”

KAA Gent plaatste intussen een clubstatement op de website.