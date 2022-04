Vroeg opstaan is de boodschap: komende week vier planeten en de maan op één lijn

Vroeg opstaan is de komende weken de boodschap. Toch als je een bijzonder fenomeen aan de hemel wil spotten. In de komende dagen zullen namelijk vier planeten op één rij komen te staan en volgende week komt daar ook nog eens de maan bij. “Een verrekijker is niet nodig.”

Vier planeten en ook nog eens de maan. Die kan je op één lijn zien staan als je de komende week vroeg opstaat. “Het zijn de vier belangrijkste planeten voor waarnemers: Mars, Venus, Jupiter en Saturnus. Echt dicht bij elkaar staan ze niet, maar voor ons blote oog is het wel een vrij symmetrische samenstand”, zegt Philippe Mollet van Volkssterrenwacht Mira.

Het is geen hoogst uitzonderlijk fenomeen, maar je ziet het toch niet elk jaar. “Er een regelmaat op plakken, is moeilijk”, zegt Mollet. “Soms duurt het twee tot drie jaar, soms gebeurt het twee jaar na elkaar en dan duurt het misschien eens tien jaar. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat je met zo veel verschillende lichamen zit die elk hun eigen pad volgen.”

Toch is het volgens Mollet de moeite om de komende dagen wat vroeger op te staan. Het is helder weer, en je hebt geen verrekijker nodig. “Dat kan om details te zien, maar je gaat zelfs geen twee planeten tegelijk in beeld krijgen”, zegt Mollet. “Ze staan redelijk ver van elkaar. Hou je arm gestrekt voor je uit, je hand loodrecht omhoog en je vingers tegen elkaar. De afstand tussen je duim en je pink is de onderlinge afstand tussen de planeten.”

LEES OOK. “Monsterlijk” zwart gat ontdekt dat “geheimen van onze kosmos zou kunnen blootleggen”

Zelfs bomen staan in de weg

Wie het fenomeen wil waarnemen, zal wel vroeg moeten opstaan. “Het beste moment is als het nog een beetje schemerig is. Nog niet helemaal licht, maar ook niet echt donker”, zegt Mollet. “Kijk dan naar het oosten en zorg dat je op een open plek staat. Zelfs huizen en bomen kunnen in de weg staan.”

Om 5.30 uur zou Saturnus moeten verschijnen. “Die is wel het minst opvallend”, zegt Mollet. “Daarna heb je Mars, die eigenlijk bijna even onopvallend als Saturnus is. Maar dan heb je Venus. Venus is het meest opvallende aan de hemel. Je kan er niet naast zitten. En daarna komt de meeste linkse planeet tevoorschijn, Jupiter. Die zou tegen 5.45 uur moeten verschijnen.” Van links naar rechts zie je dan: Jupiter, Venus, Mars en Saturnus.

Mollet waarschuwt wel dat Jupiter mogelijk niet zo gemakkelijk te spotten zal zijn. “De zon komt al op tegen 6.40 uur. Tegen dat Jupiter hoog genoeg staat, zal de zon al vrij zichtbaar zijn. En dan zijn Saturnus en Mars misschien al deels verdwenen.”

LEES OOK. Nieuwe boodschap voor buitenaards leven wordt ruimte ingeschoten, en deze keer mét retouradres

De maan

Wie het dan nog een tikkeltje specialer wil maken, moet exact binnen een week vroeg uit bed. “Eén keer per maand staat de maan daar ook nog bij in de buurt. Voor ons is dat op 27 april. De samenstand van de planeten is dan wel al een beetje veranderd, maar toch zal je ze alle vijf wel kunnen zien.” En voor de liefhebbers: op 30 april zullen Venus en Jupiter erg dicht bij elkaar staan.

En wie dan nog een stapje verder wil, kan midden juni een poging doen om ook Mercurius nog toe te voegen aan die lijn. “Maar die kans is heel klein. Ik kan overtuigd zeggen dat heel veel ervaren amateursterrenkundigen moeten toegeven dat ze Mercurius nog niet vaak gezien hebben”, zegt Mollet. “Die symmetrische vorm zal ook niet meer zo optimaal zijn en eigenlijk zijn er betere momenten om Mercurius te spotten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)