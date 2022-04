Nieuwe sponsor van Rode Duivels haakt af: Proximus blijft weg van WK voetbal in Qatar

Proximus, een van de sponsors van de Rode Duivels, zal geen klanten, partners of directieleden naar het WK in Qatar sturen. Dat heeft topman Guillaume Boutin woensdag gezegd tijdens de aandeelhoudersvergadering van het telecombedrijf.

Andere sponsors zoals biermerk Jupiler, bank ING, koerierbedrijf GLS, warenhuisketen Carrefour en chocolademerk Côte d’Or hadden eerder al aangekondigd weg te zullen blijven uit Qatar, verwijzend naar de mensenrechtensituatie in het land.

Proximus had vorige week aangekondigd al zeker geen tickets te zullen verdelen onder consumenten in het kader van wedstrijden of getrouwheidsprogramma’s. Boutin verduidelijkte woensdag op vraag van een aandeelhouder dat er ook geen partners of directieleden van Proximus zullen afreizen. De sponsoractiviteiten zullen vanuit België georganiseerd worden, zei hij.