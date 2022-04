Indonesisch leger schaft omstreden “maagdelijkheidstest” voor vrouwelijke rekruten af

Tot nu was de zogenaamde “maagdelijkheidstest” voor vrouwen een voorwaarde om te mogen deelnemen aan het rekruteringsproces. Gezondheidswerkers brachten twee vingers bij hen in om op die manier te controleren of het maagdenvlies zogezegd nog intact was. Wanneer dit volgens de medewerkers niet het geval was, werd de rekruut geweigerd.

In 2014 veroordeelde de Wereldgezondheidsorganisatie deze discriminerende praktijk en zei ze dat de “maagdelijkheidstest (of ‘tweevingertest’) niet aan de orde was en op geen enkele wetenschappelijke basis rustte”.

Vorig jaar vroeg de toenmalige landmachtchef generaal Andika Perkasa om vrouwen enkel te beoordelen op hun fysieke proeven en niet op de omstreden test, maar dit voorstel kon rekenen op verzet bij de luchtmacht en marine. Maar in november benoemde de Indonesische president Joko Widodo de generaal tot leider over de drie defensietakken, waardoor zijn oproep om de test te bannen wel meer gehoor kreeg.

Human Rights Watch roept de Indonesische regering nu op om het aangerichte trauma bij slachtoffers te onderzoeken en hen te ondersteunen. “Vrouwen die zich willen aansluiten bij de strijdkrachten van het land, zouden daarvoor geen discriminatie en misbruik moeten doorstaan”, reageert de mensenrechtenorganisatie.