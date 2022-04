Rusland test nucleaire langeafstandsraket: “Uniek wapen dat alle moderne afweersystemen kan verschalken”

In een video zei de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, Igor Konasjenkov, dat de raket was gelanceerd om 15.12 uur lokale tijd in Plesetsk. Volgens hem heeft het raket het voorziene doel geraakt, meer dan 5.000 kilometer verderop op het militaire terrein Koera, op het Russische schiereiland Kamtsjatka in het Verre Oosten.

De Russische president Poetin was op de Russische nationale televisie te zien terwijl hij door het ministerie van Defensie werd gebrieft over de succesvolle test. “De taken van de lancering werden volledig uitgevoerd. De oefenkernkoppen kwamen aan in het aangewezen gebied op het schiereiland Kamtsjatka”, aldus het ministerie van Defensie. “Het geavanceerde raketsysteem Sarmat zal de gevechtscapaciteit van de Russische strategische rakettroepen versterken. Sarmat is de krachtigste raket ter wereld met het grootste bereik”, klonk het.

“Onoverwinnelijk”

De Sarmat draagt de naam van een nomadenvolk dat in de oudheid leefde in het gebied rond de Zwarte Zee, tussen het huidige Rusland en Oekraïne. De raket (NAVO-codenaam: SS-X-30 Satan 2) zou een reikwijdte van 18.000 kilometer hebben. Daarmee zou Rusland boven de Noord- en de Zuidpool over de hele wereld doelwitten kunnen aanvallen. Het wapen maakt deel uit van een reeks raketten die in 2018 door Poetin als “onoverwinnelijk” werden voorgesteld. Daartoe behoren ook de hypersonische raketten Kinzjal en Avangard. In maart zei Rusland voor het eerst de Kinzjal te hebben ingezet tegen doelwitten in Oekraïne.

Poetin feliciteerde het Russische leger woensdag met de succesvolle test van de Sarmat, en sprak van “een uniek wapen dat alle moderne raketafweersystemen kan verschalken en dat het lange tijd zijn gelijke niet zal kennen in de wereld”. Het Russische staatshoofd zei ook dat de raket “stof tot nadenken is, voor diegene die ons land willen bedreigen”.

(jvh, pjv)