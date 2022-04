“Telecom Italia onderhandelt over miljardenkrediet met staatsgarantie”

Telecom Italia voert gesprekken over een miljardenlening met staatsgarantie, zo bericht persagentschap Bloomberg woensdag op basis van bronnen vertrouwd met de gesprekken. Hiermee wil het bedrijf zijn balans oppoetsen, nadat het recordverliezen had genoteerd.

De vroegere telecom-monopolist, tevens een van de grootste bedrijven van Italië, zou in gesprek zijn met een groep banken over een krediet van zo’n 3 miljard euro. Tegelijk praat het concern met kredietverzekeraar Sace over een staatsgarantie op dat krediet. Volgens de bronnen aan Bloomberg is het nog niet zeker dat er resultaat zal worden geboekt. Bij Telecom Italia wil men geen commentaar kwijt.

In het vierde kwartaal leed het telecombedrijf nog een verlies van 8,6 miljard euro. Het bedrijf kreunt al jaren onder een zware schuldenlast van 33 miljard, en heeft last van hevige concurrentie op zijn thuismarkt. De nieuwe topman Pietro Labriola werkt aan een plan om een deel van de activiteiten, de vaste lijn en de commerciële diensten, af te stoten.

Als Sace de staatsgarantie toekent voor het volledige bedrag van 3 miljard, dan gaat het om de grootste staatsgarantie sinds die bij Fiat Chrsyler in 2020 voor 6,3 miljard euro.