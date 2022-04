In de play-offs moeten spelers handen en ellebogen thuishouden (en zwijgen tegen de ref)

Trainers, aanvoerders en enkele bestuursleden vergaderden woensdag met de scheidsrechters in eerste klasse. Er werden enkele puntjes op de i met betrekking tot de wedstrijden die volgen. Het belangrijkste is dat het afhouden van de tegenstander met de hand of, erger, met de elleboog meer en zwaarder zal worden bestraft.

“Daar zijn we in de reguliere competitie tekort geschoten”, aldus Bertrand Layec, in afwezigheid van scheidsrechtersbaas David Elleray de woordvoerder van het Referee Department. Dus eerder gele en rode kaarten bij dergelijke acties. Het protest van de spelers zal ook harder aangepakt. Ook als ze niet meteen bij de actie zijn betrokken maar komen protesteren. Hetzelfde geldt voor de trainers en vooral hun assistenten die in de dugout moeten blijven zitten.

Layec wees er ook nog eens op dat ze erop rekenen dat vooral de scheidsrechters op het veld zoveel mogelijk beslissingen nemen. Die beslissingen van op het veld moeten gerespecteerd worden, niet altijd naar de VAR wijzen. Ook tijdens de play-offs zal de VAR alleen tussen komen als het een duidelijke fout van de ref is. Layec gaf ook wel toe dat zijn scheidsrechters het spel beter moeten lezen. De refs krijgen ook de opdracht de verdedigers beter te beschermen en zich niet te laten vangen door vallende aanvallers. (lvdw)