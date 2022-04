Onderzoek naar dodelijk schietincident met Alec Baldwin afgerond: “Totale onverschilligheid voor fundamentele veiligheidsregels”

De lokale overheid in de Amerikaanse staat New Mexico heeft het onderzoek naar het dodelijke schietincident met acteur Alec Baldwin op de set van de western ‘Rust’ afgerond. Het agentschap voor veiligheid op de werkvloer legt de producenten van de film de hoogst mogelijke boete, aangezien er sprake was van “totale onverschilligheid voor de fundamentele veiligheidsregels”.

De cameravrouw Halyna Hutchins kwam in oktober om het leven toen Baldwin een foutief geladen pistool afvuurde op de set van de film in New Mexico. Het Occupational Health and Safety Bureau van New Mexico heeft Rust Movie Productions, het bedrijf achter de productie van de film, nu de hoogst mogelijke boete opgelegd van 139.793 dollar (zo’n 129.000 euro).

In een vernietigend rapport beschrijft het agentschap een cultuur op de filmset waarbij normale veiligheidsregels onophoudelijk met voeten werden getreden, zelfs toen er voor het dodelijke incident met Hutchins al tweemaal een wapen per ongeluk afgevuurd werd. “De veiligheidscoördinator (David Halls, die als assistent-regisseur dus een dubbele pet droeg, red.) ondernam geen actie. De producenten kregen meerdere kansen om in te grijpen, maar kozen ervoor om dat niet te doen. Als gevolg van dat falen raakte regisseur Joel Souza zwaargewond, en overleed cameravrouw Halyna Hutchins.”

Het rapport bevestigt ook dat Baldwin – die zelf ook producent was – een pistool in handen kreeg geduwd door diezelfde Halls, zonder dat de wapenspecialist op de set daarbij betrokken was. Er was ook amper budget voorzien voor gespecialiseerd personeel, bedenkingen van de crew daarover werden zelfs weggelachen. “Deze tragedie, dit overlijden had vermeden kunnen worden”, aldus het agentschap.

Het Amerikaanse gerecht voert ook een eigen strafrechtelijk onderzoek, dat loopt nog.