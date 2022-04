Sloveense minister van Landbouw moet opstappen voor corruptie

Vier dagen voor de parlementsverkiezingen in Slovenië heeft minister van Landbouw Joze Podgorsek ontslag genomen. Hij wordt ervan verdacht dat hij voordelen in natura heeft aangenomen.

De minister uit de regering van de rechts-nationalistische premier Janez Jansa zou met zijn echtgenote overnacht hebben in een Sloveens luxehotel, dat eigendom is van een zakenman die mogelijk zou hebben geprofiteerd van beslissingen van de minister.

Het onderzoeksportaal necenzurirano.si had bericht dat de minister voor zijn overnachting in het hotel, in de Julische Alpen, niet zelf moest betalen. Nadat het portaal over de zaak had bericht, liet de minister hem de rekening van 800 euro toesturen en vereffende hij die. De anticorruptieautoriteit KPK startte intussen een onderzoek.

Podgorsek behoort tot de gepensioneerdenpartij DeSUS. Parlementsleden van die partij en andere kleine partijen keerden begin 2020 de toenmalige regering van premier Marjan Sarec de rug toe. Zo maakten ze een regering door Jansa mogelijk, zonder dat het tot vervroegde verkiezingen kwam. De overgelopen politici mochten hun ministerposten en andere mandaten behouden.

Bij de verkiezingen van aanstaande zondag staat de vraag centraal of Jansa aan de macht kan blijven. Volgens de laatste opiniepeilingen draait de stembusslag uit op een nek-aan-nekrace tussen de SDS van Jansa en de nieuwe Vrijheidsbeweging van Robert Golob. Deze keer zal Jansa waarschijnlijk maar weinig bondgenoten vinden om een coalitie te vormen onder de kleine partijen die kans maken om in het parlement te zetelen.