De modellenfoto’s mag iedereen zien, de mening niet: de ‘schaduwpraktijk’ op sociale media die in alle toonaarden ontkend wordt

Topmodel Bella Hadid verwijt Instagram dat haar posts over Palestina minder bereik halen dan haar andere berichten. Ze klaagt aan dat ze wordt “geshadowbanned”, wat betekent dat gevoeligere berichten worden ‘verborgen’ op sociale media. Ze is niet de eerste die Instagram, Tiktok of Facebook ervan verdenkt om bepaalde onderwerpen te censureren. De platformen ontkennen dat, maar bestaat het nu wel of niet?