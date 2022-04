Skater op Theunisbrug reageert op zijn stunt: “In mijn ogen was het veilig om te doen”

Dennis (26) en twee kameraden filmden afgelopen woensdag hoe hij over de Theunisbrug aan het Sportpaleis stuntte op zijn inlineskates. Zijn bravourestukje draaide goed uit, maar de inlineskater benadrukt dat beginners hem zeker niet zelf moeten proberen. “Het is een sport die je leert met vallen en opstaan, letterlijk”, zegt Dennis, die zelf intussen een hamstring afscheurde bij een stunt op een veel kleiner obstakel.

Het filmpje van de inlineskater die over de Theunisbrug in Antwerpen skatet gaat intussen viraal. Inlineskaten is voortgekomen uit het rolschaatsen, maar in plaats van twee rijen wielen hebben inlineskates één rij wielen. Inlineskaten bestaat al sinds de jaren tachtig, maar tijdens de coronacrisis, toen binnensporten verboden waren, is de hype weer helemaal opgeflakkerd.

Binnen het inlineskaten zijn er verschillende categorieën. Zo heb je het recreatief inlineskaten op skates met drie of vier grote wielen. Die skates zijn ideaal voor lange afstanden of om hoge snelheden te halen. Daarnaast heb je ook het aggressive inlineskaten of stuntskaten. De skates daarvoor zijn breder en hebben kleinere wielen met een groef in het midden. Op die manier hebben skaters meer grip om stunts uit te voeren.

“Het leuke aan inlineskaten is dat de skates als schoenen aan je voeten hangen. Je voelt je één met je skates, wat een gevoel van vrijheid geeft”, vertelt Gentenaar Dennis Van Stappen (26). Hij werkt als verpleegkundige, maar in zijn vrije uren is Dennis niet van zijn skates weg te slaan. “Mijn ouders grapten dat ik eerder op mijn skates kon staan dan dat ik kon wandelen”, lacht hij.

Dennis tijdens het stuntskaten. “Mijn ouders zeggen dat ik eerder op mijn skates kon staan dan dat ik kon wandelen.” — © rr

Sinds zijn twaalfde oefent hij de gekste stunts uit in het skatepark van Gent, maar ook op obstakels in de stad. “Hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer je op zoek gaat naar hogere en steilere obstakels. Je begint de stad en architectuur op een andere manier te bekijken, als één grote speeltuin.”

Die speeltuin werd vorige week woensdag even uitgebreid naar Antwerpen, waar Dennis met twee vrienden op skates de stad ging verkennen. “Aan de Theunisbrug in Merksem stopten we even met het idee: ja, hier kun je over skaten.”

Dennis op de Theunisbrug in Merksem. — © RR

Het klinkt simpel, maar bij het uitvoeren van zo’n stunt komt heel wat voorbereiding kijken. “We hebben de brug verschillende keren beklommen om te kijken of het echt veilig was. Eerst tot in de helft, daarna weer wat hoger. Daarnaast moet je ook kijken dat je andere weggebruikers niet in gevaar brengt”, legt Dennis uit.

Strafbaar

Dennis bracht zijn stunt tot een goed einde, maar raadt beginners aan om hem niet zomaar na te doen. “Ik heb jarenlang ervaring in deze sport en de ervaring leert je ook risico’s in te schatten. Voor mij was de brug als een obstakel in het skatepark, maar voor amateurs is dit heel gevaarlijk.”

Daarbovenop is freeskaten op stadsinfrastructuur strafbaar. Wanneer de politie je op heterdaad betrapt of als er klachten komen van omstanders, kun je een boete krijgen. “Niet de boete, maar het grote gevaar zou voldoende moeten zijn om mensen af te schrikken”, reageert Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Dit is levensgevaarlijk en totaal onverantwoord.”

Dennis liep intussen een stevige blessure op. Bij een val van een veel kleiner obstakel. — © rr

Voor durvers die zich toch aangesproken voelen door de stunt en inlineskaten zelf eens willen proberen, geeft Dennis enkele tips. “Spreek andere inlineskaters met ervaring aan. Zij kunnen je altijd doorverwijzen naar geoefende skaters die lessen geven of groepstochten organiseren op alle niveaus. In vergelijking met skateboarders is onze community een kleine groep, die openstaat voor iedereen met interesse.”

En dan nog de allerbelangrijkste tip: “Leer vallen”, zegt Dennis, die afgelopen weekend zijn hamstring scheurde bij een val van een klein obstakel. Een incident dat gebeurde door vermoeidheid en onoplettendheid. “Doorheen de jaren heb ik al veel blessures opgelopen. Vaak verstuikingen, maar nooit echt iets zwaar gebroken. Daarom is het ook belangrijk dat je weet hoe je moet vallen, want inlineskaten leer je letterlijk met vallen en opstaan.”