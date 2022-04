Geen plaats voor alle Oekraïense kinderen in Vlaamse klassen: “Dit is echt niet goed voor hun welbevinden”

In het IMS in Antwerpen zijn na de paasvakantie 20 Oekraïense leerlingen begonnen in een nieuwe OKAN-klas. — © JORIS HERREGODS

De oorlog in Oekraïne laat zich meer en meer voelen in het Vlaamse onderwijs. Volgens de laatste stand van zaken lopen nu 2.228 kinderen school in onze klassen. De meesten (1.746) zitten in de kleuterklas of de lagere school, waar ze tussen de andere kinderen les volgen. De 482 anderen zitten in het middelbaar, doorgaans in speciale OKAN-klassen (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen), waar ze Nederlands leren. Dinsdagmorgen had onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op de radio aangekondigd dat het in totaal om 1.827 kinderen ging, maar dat cijfer is dus al snel ingehaald door een nieuwe realiteit.

De toename toont hoe de druk in ons onderwijs toeneemt, vooral in de steden Antwerpen en Lier. In Antwerpen kampen ze al van voor de Oekraïnecrisis met OKAN-wachtlijsten, maar verschillende scholen hadden net extra klassen ingericht. Die inspanning wordt tenietgedaan door de nieuwe instroom. Vandaag wachten alweer 135 kinderen op een plekje in OKAN, van wie 104 Oekraïners. Bij nog eens 43 anderen – van wie 22 uit Oekraïne – is wel een school toegewezen, maar is de inschrijving nog onzeker. In Lier wachten 17 Oekraïense kinderen op een plek.

Wachten tot september

En dan moet een kind nog op die wachtlijst geraken. In Antwerpen duurt het nu al enkele weken om een intakegesprek te versieren bij Atlas, de inburgeringsdienst van de stad die de toeleiding naar het onderwijs coördineert. Atlas zoekt twee nieuwe medewerkers om de boel sneller te doen draaien, maar volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen betekent het de facto dat een groep kinderen tot in september zal moeten wachten alvorens ze naar school kunnen. “Dit is echt niet goed voor hun welbevinden”, zegt Veronique De Clercq, medewerker onderwijs bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Ook elders krijgen we signalen dat het OKAN-onderwijs volloopt. Die kinderen zitten vaak in gastgezinnen, afgezonderd van leeftijdsgenoten, en hebben trauma’s te verwerken. School is een afleiding, een moment om even tot rust te komen en om structuur te vinden.”

Het probleem is dat scholen onvoldoende plek hebben en geen leraren vinden voor de OKAN-klassen. Gisteravond is in het Vlaams Parlement een nooddecreet goedgekeurd dat extra geld pompt in het onthaalonderwijs en het makkelijk maakt om OKAN-klassen in te richten. Vraag is of dat voldoende zal zijn om de grote noden te ledigen, want mogelijk komen er nog duizenden kinderen bij.