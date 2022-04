Reuzegommers proberen eigen hachje te redden in proces rond dood Sanda Dia en daar brengen ze zwaar geschut voor mee

Alle achttien Reuzegommers zullen vrijdag door de rechtbankvoorzitter meteen apart op de rooster worden gelegd over hun vermeende rol bij de dood van Sanda Dia (20). Ooit was de studentenvereniging één ondeelbare vriendengroep. Vanaf vrijdag is het - geflankeerd door ’s lands meest doorwinterde strafpleiters - ieder voor zich. Ondanks de clash der ego’s, de tegenstrijdige belangen en de woelige voorgeschiedenis gaat iedereen voor een zo sereen mogelijk proces.