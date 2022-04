Hij doodde zijn moeder en leefde ruim twee jaar verder van haar pensioen, tot een alerte agent het bedrog ontdekte

Nadat hij zijn hoogbejaarde moeder Solange Hennaert naar eigen zeggen in een opwelling om het leven had gebracht, begroef hij haar lichaam in de Oostendse duinen. Daarna hield Frank Pauwels (50) nog meer dan twee jaar tegenover familie en buren vol dat zijn moeder nog leefde, maar dat ze bij een vriendin was ingetrokken. Al die tijd bleef hij netjes haar pensioen innen. Tot een alerte politieman het bedrog ontdekte. Vanaf vrijdag staat de zoon voor de Brugse assisenjury, wegens oudermoord.