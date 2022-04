Belgen in het buitenland: Carrasco niet voorbij Granada, Phillippe Clement blijft winnen met Monaco en PSG nog geen kampioen

Atlético Madrid heeft op de 33e speeldag in La Liga 0-0 gelijkgespeeld tegen Granada. Door het gelijkspel werkt Atlético een vroege kampioensviering van Real in de hand. Yannick Carrasco was de enige Belg tussen de lijnen.

Atletico, dat met meer dan 60% balbezit weinig kon creëren, kon slechts een keer naar doel trappen in een potige wedstrijd. Door het gelijkspel springt Atlético over FC Barcelona naar de tweede plaats met 61 punten, een meer dan de Catalanen. Barcelona heeft wel twee wedstrijden minder. Leider Real staat al op 75 punten. Granada blijft in degradatiegevaar op de 18e plaats met 30 punten.

Monaco heeft op de 33e speeldag in de Ligue 1 met 1-0 gewonnen tegen Nice. Monaco-trainer Philippe Clement liet landgenoot Eliot Matazo 90 minuten op de bank. Voor Monaco is het al de vijfde zege op rij. Monaco kon pas scoren in de de toegevoegde tijd van de eerste helft via Aleksandr Golovin (45.+2). Daarna gaven de Monegasken weinig weg en was de zuinige zege een feit.

Reims won met 2-1 tegen landskampioen Lille. Bij Reims stonden met Wout Faes en Maxime Busi twee Belgen tussen de lijnen. Thomas Foket startte vanop de bank en mocht iets na het uur invallen. Bij Lille stond ook een Belg op het veld: Amadou Onana. Reims kwam iets na het halfuur op voorsprong via Marshall Munetsi (32.). Iets voor het uur konden de Noord-Fransen op gelijke hoogte komen dankzij Renato Sanches (57.). Lille drukte daarna nog door, maar het was Reims dat alsnog de wedstrijd kon beslissen dankzij een goal van Abdelhamid in de 92e minuut.

PSG won makkelijk met 0-3 op bezoek bij Angers dankzij doelpunten van Kylian Mbappé, Sergio Ramos en Marquinhos. Even leken de Parijse sterren al op de 33ste speeldag kampioen te gaan spelen omdat eerste achtervolger Marseille op achterstand stond tegen Nantes. Maar dankzij goals van Dimitri Payet en Amine Harit won l’OM met 3-2 en blijft de achterstand 15 punten.