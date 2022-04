Peru wil kinderverkrachters chemisch laten castreren na ontvoering meisje (3)

Verkrachters van minderjarigen en vrouwen moeten chemisch gecastreerd worden. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Peruaanse regering deze week wil presenteren in het parlement.

Directe aanleiding is de ontvoering en verkrachting van een driejarig meisje waarvoor de dader – bijgenaamd het monster van Chiclayo (genoemd naar de plaats van het misdrijf) – onlangs tot negen maanden gevangenisstraf is veroordeeld. De zaak leidde in Peru tot grote verontwaardiging. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting woensdag voorgelegd aan de ministerraad.

“Een harde hand en strenge maatregelen tegen de verdorvenen en gedegenereerden die de levens van onschuldige gezinnen en kinderen vernietigen zijn nodig”, vindt president Pedro Castillo. Minister van Justitie Félix Chero gaf wel aan dat de straf gepaard moet gaan met preventie in het onderwijs en de geestelijke gezondheid.

Wetsvoorstellen over chemische castratie circuleren al sinds de jaren ‘90 in Peru. “Er waren altijd twee obstakels”, weet advocaat Carlos Caro. “Ten eerste zijn lijfstraffen wettelijk verboden: chemische castratie staat gelijk aan een lijfstraf, en schendt de waardigheid van een persoon. Maar het grotere probleem is de vraag of de maatregel de seksuele lust inderdaad effectief vermindert en seksuele misdrijven voorkomt. Verkrachting is niet het gevolg van seksueel libido, maar van een criminele gedachte.”

Chemische castratie

Bij chemische castratie wordt met behulp van medicijnen het libido verminderd. De zin in seks wordt geminimaliseerd door met medicatie de productie van de mannelijke geslachtshormonen (testosteron) te verlagen. Het gedrag en de gedachten van een persoon worden hierdoor niet beïnvloed.

In onder meer Indonesië, Zuid-Korea, Polen, Rusland en Oekraïne kan chemische castratie als straf worden opgelegd aan kinderverkrachters. Amnesty International beschouwt het verplicht opleggen van chemische castratie als wreed en onmenselijk. Landen als Nederland, België, Frankrijk, Zweden en Denemarken bieden chemische castratie aan als onderdeel van een behandeling, maar alleen als de dader daarmee instemt, en vaak in ruil voor strafvermindering.