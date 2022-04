Open VLD zet juristen op coalitiewissel in Wervik, nadat burgemeester vervanger aan de kant schuift

Open VLD laat juridisch onderzoeken of de coalitiewissel in het West-Vlaamse Wervik conform het decreet is verlopen. Vooruit-burgemeester Youro Casier schoof er zijn coalitiepartner, een kartellijst rond Open VLD-kopman Bert Verhaeghe aan de kant, en ruilde die in voor CD&V. Verhaeghe zou de laatste twee jaar van de legislatuur de burgemeesterssjerp overnemen. Volgens de liberalen is dat de enige reden waarom Vooruit plots van coalitiepartner wisselt. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert trok woensdag naar Wervik om de zaak aan te kaarten. “Je kan zo’n motie van wantrouwen indienen, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat de gemeente onbestuurbaar is geworden.” Volgens Lachaert is dat in Wervik allerminst het geval. “Er is tussen de coalitiepartners zelfs nooit een blokkering gesignaleerd. Het decreet is niet gemaakt om dit soort wissels door te voeren.” (hca)