Regering onderzoekt of ze via omweg houwitsers kan leveren aan Oekraïne

De federale regering zoekt naar een manier om robuustere wapens te leveren aan Oekraïne. Er is sprake van een levering van houwitsers. Dat heeft de krant De Standaard vernomen in militaire kringen. Dat de artilleriestukken geen eigendom meer zijn van Defensie maakt de puzzel echter complex.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski deed woensdagnacht opnieuw een oproep om snel met zwaarder geschut over de brug te komen. Indiscreties leren dat de Belgische regering als respons op die oproep denkt aan het leveren van pantserhouwitsers. Eerder beslisten de Verenigde Staten en Nederland al om dat te doen. Het gaat om zware artilleriestukken met een 155mm-kanon. Een pantserhouwitser ziet eruit als een tank. Maar in tegenstelling tot een tank, die rechtdoor schiet en zicht moet hebben op het doel, worden houwitsers een heel eind achter de frontlijn ingezet. Ze schieten in een boog over lange afstanden tot wel 40 kilometer.

Probleem is dat Defensie hoegenaamd geen pantsers op overschot heeft, wel integendeel. Er wordt daarom gekeken naar een partij M109-Houwitsers die jaren geleden al werd verkocht. Een deel daarvan zou in handen zijn van het bedrijf OIP, met vestigingen in Oudenaarde en Doornik. Beklonken is de zaak nog niet. Dat de M109’s niet meer in het bezit van Defensie zijn, maakt de zaak complex, met name wat de kostprijs betreft. Bij OIP was gisteravond niemand bereikbaar voor commentaar.