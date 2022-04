69 kinderen uit Boetsja op weg naar Vlaanderen

De 69 kinderen komen volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in principe donderdag toe in ons land. De afgelopen dagen waren ze nog op weg naar Polen, waar ze dan met een vliegtuig van Defensie naar ons land vliegen en in Melsbroek zullen landen. “Ze zullen eerst gedurende een aantal dagen door Minor-Ndako (een jeugdhulporganisatie voor kinderen en jongeren in een problematische situatie, red) worden gehuisvest om dan naar pleeggezinnen te worden overgebracht. Dat zal in de loop van het weekend gebeuren, in de hypothese dat ze donderdag zouden komen”, zei de minister daarover in de Commissie voor Welzijn. Hij voegde er aan toe dat het niet om de kinderen gaat die uit een gebombardeerd weeshuis komen waarvan enkele weken geleden sprake. “Dat was de eerste operatie, maar die zijn blijkbaar ergens anders geplaatst. Het gaat nu om kinderen die uit Boetsja komen.” Dat is de compleet kapotgeschoten voorstad van Kiev die wereldwijd uitgegroeid is tot het symbool van Russische gruweldaden. “Het zijn geen weeskinderen, maar wel kwetsbare kinderen waar de ouders toestemming hebben gegeven dat zij in veiligheid worden gebracht.” Brussel en Wallonië zullen voorlopig geen extra kinderen opvangen.

Momenteel worden al een twintigtal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in een pleeggezin geplaatst. 300 kandidaat-pleeggezinnen meldden zich in totaal al aan.”We werken aan een versnelde screening en voorbereiding via collectieve infomomenten en individuele gesprekken. De vereisten inzake het uittreksel uit het strafregister worden gerespecteerd”, zei Beke nog.