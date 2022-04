Man in vorm Karim Benzema mist twee strafschoppen, maar Real Madrid wint wel en kan de Spaanse landstitel al ruiken

De voorbije weken leek Karim Benzema in de beste vorm van zijn leven te zitten, met onder andere enkele hattricks in de Champions League. Maar de Fransman van Real Madrid blijkt toch feilbaar. Gelukkig zonder gevolgen voor de Koninklijke: Courtois en co wonnen op het veld van Osasuna en kunnen de titel ruiken.

In de competitiewedstrijd op het veld van Osasuna prikte David Alaba al snel de voorsprong op het bord. Maar nog geen minuut later hees de thuisploeg zicht opnieuw op gelijke hoogte. Dat was zonder Marco Asensio gerekend: net voor de pauze prikte hij de verdiende 1-2 op het scorebord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tweede helft kreeg Real al snel een penalty in de 52ste minuut. Benzema zette zich achter de bal, maar doelman Sergio Herrera ranselde de bal uit zijn rechterhoek. Zeven minuten later ging de bal opnieuw op de stip en opnieuw eiste Benzema de kans op. Maar ook deze keer stopte Herrera de elfmeter. Straf.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lucas Vazquez zorgde uiteindelijk in de 96ste minuut met de 1-3 voor de verlossing. Real Madrid is met 17 (!) punten voorsprong op Atlético Madrid, de tweede in de stand, onbedreigd op weg naar een nieuwe landstitel in La Liga.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen