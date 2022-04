Johan Walem stapt na dit seizoen na amper één jaar alweer op als coach van RSCA Women

Groot nieuws was het vorig jaar toen Anderlecht aankondigde dat Johan Walem (50) de vrouwenploeg onder zijn hoede zou nemen. Amper één jaar later stapt Walem echter zelf alweer op.

Na trainer van de Belgische U21 en KV Kortrijk en bondscoach van Cyprus vond Johan Walem het vorig jaar tijd voor iets nieuws. Die nieuwe uitdaging vond hij bij de vrouwenploeg van Anderlecht, maar na amper één seizoen stapt Walem zelf alweer op na een moeilijk seizoen.

Bij zijn aanstelling had Walem gezegd dat kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League een doel was, maar dat liep al meteen fout in het begin van het seizoen. Tegen het kleine Kroatische Osjiek miste RSCA de laatste horde, mede doordat paars-wit op verplaatsing moest spelen. Anderlecht had nochtans recht op het thuisvoordeel, maar de vrouwen hadden toen nog geen vaste thuisbasis – volgend seizoen met Woluwe-Zaventem wel. Geen thuisvoordeel dus, wel een verre reis naar Kroatië met een kleinere selectie dan het seizoen voordien. Eenmaal daar deed Osjiek er alles aan om dat thuisvoordeel uit te spelen: geklungel met vervoer, materiaal, trainingen en eetplan. Resultaat: geen Champions League-kwalificatie.

Ook in de Super League liep het moeizaam. Anderlecht had het knap lastig met OHL Ladies en kon pas sinds de play-offs afstand nemen. Met vijf punten voorsprong en nog drie wedstrijden te gaan wenkt nu wel de titel en ook bekerwinst kan nog. Maar intussen lekte twee maanden geleden het nieuws uit dat RSCA vanaf volgend seizoen zou besparen op het al beperkte budget van de vrouwenploeg. Iets wat moeilijk lag bij de ambitieuze Walem. De voorbije jaren was er nog ruimte voor enkele topspeelsters zoals Tessa Wullaert of Tine De Caigny, maar in de toekomst zal Anderlecht zo’n topper niet meer aantrekken. “Ik hoop dat Tessa nog lang blijft, maar ze zal de situatie deze zomer ook wel bestuderen. De vrouwenploeg van Anderlecht moet de tering naar de nering zetten”, zei Walem onlangs nog in een interview met onze krant. Het is maar de vraag of Wullaert, die nog één jaar contract heeft en buitenlandse interesse geniet, in die context zin heeft om bij Anderlecht te blijven. CEO Peter Verbeke zei recent dat Anderlecht dan toch niet zal besparen op de vrouwenploeg, maar feit blijft wel dat de focus verlegd zal worden van de eerste ploeg naar de jeugd.

Andere rol

Veel onduidelijkheid richting volgend seizoen dus en voor Walem hoeft het nu dus niet meer. Met zijn contract van onbepaalde duur zou hij volgens onze informatie wel nog graag bij Anderlecht blijven, maar dan wel in een andere rol. Welke precies is onduidelijk. Op een opvolger is het overigens nog even wachten, maar het zou niet verbazen mocht Anderlecht iemand kiezen die zijn strepen al verdiend heeft in het vrouwenvoetbal. Dave Mattheus, die na dit seizoen stopt als T1 bij AA Gent Ladies, is een van de opties.