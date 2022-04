Macron vs. Le Pen: de terugmatch van een debat waarin Le Pen afging als een gieter

Het was het debat waarvoor Frankrijk woensdagavond aan het tv-scherm gekluisterd zat: Marine Le Pen en Emmanuel Macron stonden voor het eerst en voor het laatst in deze presidentscampagne tegenover elkaar.

Al dagen stonden de Franse kranten en tv-uitzendingen er bol van. Zo wist iedereen hoever beide kandidaten uit elkaar zouden ­zitten (2,5 meter) en hoe warm het zou zijn in de studio (19 graden werd het, na overleg met beide teams). Tijdens een debat dat begon om 21 uur en live werd uitgezonden op vier Franse zenders, gingen de presidentskandidaten Marine Le Pen en Emmanuel Macron voor het eerst en het laatst in deze campagne met elkaar in ­debat, om zo te proberen de (miljoenen) onbesliste kiezers en niet-stemmers te overtuigen.

Het was de terugmatch van het debat in 2017, toen Le Pen afging als een gieter, zenuwachtig door haar fiches bladerde en vaak agressief uit de hoek kwam. Toen ze ­Macron wou aanpakken op zijn acties als minister van Economie, haalde ze de overname van SFR en Alstom door elkaar. “Dat debat was een mislukking, waarvoor ik een zware prijs heb betaald”, zei ze daar later over.

“Moeder van de natie”

Na vijf jaar spartaanse voorbereiding leek de kandidate van uiterst rechts woensdagavond veel serener aan het debat te beginnen. Geen salvo van aanvallen tegen haar tegenstander, wel de nadruk op hoe dicht zij bij het Franse volk staat. Zelfs een valse start, waarbij ze al begon te praten terwijl het intro-muziekje nog speelde, bracht haar niet van slag. Vijf jaar geleden zou dat wellicht wel het geval zijn geweest.

Macron had nu bovendien het nadeel van een aftredend president, die kan worden afgerekend op zijn mandaat, wat Le Pen uiteraard gretig deed. Ze vertelde dat zij een betere president zou zijn omdat zij “ons volk” goed kent. “De afgelopen vijf jaar heb ik de Fransen zien lijden”, vertelde ze en ze beloofde de president te zijn van het dagelijkse leven, van harmonie en broederschap. Het was onmiddellijk duidelijk dat ze haar rol van moeder van de natie, die ze zichzelf had aangemeten tijdens de campagne, wilde voortzetten.

Macron haalde daarop de crises aan waardoor hij als president spartelde: “We leven in een tijd van angsten en zorgen”, klonk het. Ik heb in deze periode aan het hoofd van ons land gestaan en geprobeerd de juiste beslissingen te nemen. Ik wil dat blijven doen omdat ik geloof dat we ons land onafhankelijker en sterker kunnen maken.”

Het presidentiële debat werd afgetrapt met het thema koopkracht, Le Pens stokpaardje. Zij wil “de Fransen hun geld teruggeven” en belooft hun 12 miljard euro, door de taksen op energie en brandstof permanent te verlagen. Ook wil ze sleutelen aan de belastingen en de salarissen van verpleegkundigen en leerkrachten verhogen.

Macron noemde zijn maatregelen “twee keer zo doel­treffend” als die van Le Pen. Hij had het over het bevriezen van de energieprijzen, maar noemde dat ­crisismaatregelen, die moeten stoppen wanneer de crisis voorbij is, want hij wil “fossiele brand­stoffen die niet in Frankrijk worden geproduceerd niet subsi­diëren”.

Harakiri

Bij het tweede thema, de oorlog in Oekraïne, kwam er wat extra pit in het debat. “We leven in heel ernstige tijden, nu Rusland heeft besloten het offensief op te voeren. De komende dagen zullen beslissend zijn”, zei Macron over de oorlog in Oekraïne. “De rol van Frankrijk is de Oekraïners steunen, met ­wapens, financieel, en door het Oekraïense volk te ontvangen.”

Le Pen gaf toe dat Macrons inspanningen voor vrede in dit conflict respect verdienen. Ze gaf wel commentaar op het blokkeren van de invoer van Russisch gas, want dat zou vooral de Fransen pijnigen: “We kunnen geen harakiri plegen in de hoop Rusland te treffen, dat zijn gas en olie dan aan andere landen zal verkopen.”

Daarop haalde Macron uit naar Le Pen. “Wat u zojuist hebt gezegd, is het tegenovergestelde van de standpunten die u altijd hebt ingenomen. U was een van de eerste parlementsleden die het resultaat van de annexatie van de Krim door Rusland erkenden. U bent afhankelijk van Rusland en mijnheer Poetin. Wanneer u het over Rusland wilt hebben, praat u eerst met uw bankier”, klonk het. De aftredende president verwees naar de lening die Le Pen in 2015 aanging bij een Russische bank die dicht bij het Kremlin staat. “Uw belangen zijn verbonden met die van Rusland.” Le Pen, die tot nog toe in de campagne redelijk gespaard bleef van zware kritiek over haar banden en bewondering voor Moskou, deed het af als leugens. “Wat je zegt, is vals. Ik ben een vrije vrouw!”

Samenzwering

Over Europa volgde een rondje getouwtrek. “Vijf jaar geleden was uw programma alleen uitvoerbaar als Frankrijk de euro verliet”, wierp Macron Le Pen voor de voeten. “Vandaag wilt u dat nog steeds, maar u zegt het niet meer.” Le Pens relatie met de EU is heel wat anders dan die van Macron. “Er bestaat geen Europese soevereiniteit omdat er geen Europees volk is. Het is duidelijk dat u de Franse soevereiniteit wil vervangen door Europese soevereiniteit. U deed het symbolisch door de Franse vlag onder de Arc de Triomphe te vervangen door de Europese vlag”, chargeerde de RN-kandidate, die beweert niet uit de EU te willen stappen, zoals Macron beweert. “Ik dacht niet dat u in een soort samenzwering zou trappen.”

Bij het thema milieu beschuldigde Macron zijn tegenkandidate ervan een klimaatscepticus te zijn. “U hebt gezegd dat de koolstofneutraliteit in 2050 en de akkoorden van Parijs niet zullen lukken”, zei hij. Volgens hem zit haar programma vol tegenstellingen. Le Pen noemde Macron dan weer een “klimaathypocriet” die een “bestraffend milieubeleid” voert. “U hebt zaken ingevoerd die een groot probleem zijn voor onze middenklasse.”

Echt bitsig werd het debat toen het verbieden van de hoofddoek in de openbare ruimte ter sprake kwam. Le Pen, die zich uitdrukte voor een hoofddoekenverbod, herinnerde Macron aan de aanslagen in Parijs van 2015. De hoofddoek is een uniform van islamisme, volgens Le Pen, en de meeste vrouwen dragen die niet vrijwillig.

“U zult iets onvoorziens ontketenen als u een hoofddoekenverbod invoert”, reageerde Macron. Hij pleitte voor tolerantie, en sprak van een onuitvoerbare wet. “Hoeveel politieagenten verwacht u dat er achter elke hoofddoek aan zullen lopen?” Waarop Le Pen laconiek antwoordde: “Als dat voor een mondmaskerplicht gaat, waarom dan niet met een hoofddoek?”

Nationaliteit verdienen

Ook over migratie waren de twee het grondig oneens. Le Pen herhaalde dat ze een referendum wil organiseren, waarin de Fransen voor een grondige hervorming van het migratiebeleid kunnen stemmen. Migranten die een misdrijf begaan, moeten onmiddellijk het land worden uitgestuurd. “De Franse nationaliteit, dat is iets wat men moet verdienen”, beargumenteerde ze. Als het over sociale huisvesting en tewerkstelling gaat, moeten Fransen automatisch prioriteit krijgen.

Ook het regulariseren van migranten die illegaal naar Frankrijk komen, kan volgens Le Pen niet. Ze wil dat mensen zich aanmelden op de Franse ambassades in eigen land. “Eens ze in Frankrijk zijn, blijven ze hier. Van alle mensen die geweigerd worden, zal slechts 10 procent werkelijk naar het land van oorsprong worden teruggestuurd”, argumenteerde ze.

Een cijfer dat Macron niet weerlegde, maar wel nuanceerde: “Een terugkeerbeleid moet sneller uitsluitsel geven. Mensen die hier nu zo”n 18 maanden zijn, hebben zich hier al gesetteld.” Zijn ambitie is om een aanvraag binnen de zes maanden te behandelen. Maar vooral, benadrukt Macron, is dit een Europese problematiek. “Migranten komen niet aan in Frankrijk, wel aan de buitengrenzen van Europa. Die moeten we beter bewaken.” Ook wees de president erop dat de migranten die hun thuisland om economische redenen verlaten, nodig zijn voor de Franse economie.

Aan beide kanten klappen werden uitgedeeld, maar kreeg geen van beide kandidaten een knock-out te verwerken, zoals vijf jaar geleden wel het geval was.

