Capitool in Washington tijdje ontruimd omwille van “mogelijke dreiging” vanuit de lucht

Het Capitool in Washington, waar het Amerikaanse Congres zetelt, is woensdag (plaatselijke tijd) enkele minuten lang geëvacueerd geweest omwille van een mogelijke dreiging vanuit de lucht.

De ordediensten “volgen een vliegtuig dat mogelijk een bedreiging vormt voor het Capitool”, meldde de politie in een mededeling. Meerdere delen van het Capitool werden daarop geëvacueerd. Er was op het moment van het incident geen zitting in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat.

Snel werd duidelijk dat er geen bedreiging was, waarna de U.S. Capitol Police op Twitter schreef dat “het Capitool vanavond uit voorzorg geëvacueerd werd. Er is geen bedreiging tegen het Capitool.”

Volgens persagentschap Associated Press vervoerde het vliegtuig in kwestie parachutisten van de U.S. Army Golden Knights, die richting het honkbalstadion van de Washington Nationals vlogen, waar ze voor de wedstrijd moesten landen.

(lees verder onder de foto’s)

© @dcgrasstracker via REUTERS

© AP

Communicatieprobleem

Het incident toont volgens AP een “verbluffend communicatieprobleem” tussen het leger en de politie van het Capitool. Dat is des te opmerkelijker aangezien Washington sinds de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump in januari vorig jaar inzet op het verbeteren van de veiligheid in het rond het gebouw.