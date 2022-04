Obama’s verlaten Spotify en zoeken nieuw platform voor podcasts

Persbureau Bloomberg meldt dat Higher Ground in gesprek is met andere partijen over de distributie van de podcasts. Een toekomstige deal zou tientallen miljoenen dollars waard zijn en “een van de meest lucratieve” in de branche. Het productiebedrijf zou volgens ingewijden onder meer onderhandelen met Audible, een dochteronderneming van Amazon.

De precieze reden van het vertrek bij Spotify blijft onduidelijk. Bloomberg meldt dat de Zweedse muziekstreamingdienst weigerde de Obama’s een nieuw contract aan te bieden. Daarnaast zou het voormalig presidentieel paar niet langer akkoord zijn met de exclusiviteit die Spotify bedingt, omdat ze de afleveringen via meerdere kanalen wil verspreiden.

Woordvoerders van zowel Spotify als Higher Ground wilden niet op het nieuws reageren.