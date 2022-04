Arabisch investeringsfonds wil AC Milan overnemen, voorlopig geen gevolgen voor transfer Divock Origi

AC Milan is sinds 2018 in handen van het Amerikaanse Elliott Advisors, een Amerikaans investeringsfonds. Elliot nam de club enkele jaren geleden over van de Chinees Yonghong Li en investeerde de voorbije seizoenen om en bij de 700 miljoen euro in de club. Met een nieuwe verkoop aan Investcorp, dat zo’n 42 miljard dollar aan investeringen in zijn portefeuille heeft, zouden de Amerikanen forse winst kunnen boeken.

Waar Investcorp met de club naartoe wil, valt nog af te wachten. Onder Elliott werd bijvoorbeeld een relatief strak financieel beleid gevoerd. De verwachting is wel dat sportief directeurs Paolo Maldini en Ricky Massara, die de voorbije seizoenen een competitieve kern samenstelden, hun positie zullen mogen behouden. Voor Divock Origi, die einde contract is bij Liverpool en dicht bij een overgang naar AC Milan stond, lijkt de nakende deal voorlopig geen gevolgen te hebben. De onderhandelingen met de Rossoneri lopen nog steeds. (ybw, svc)